Speciale energia: Engie Eps presenta nuovo sistema di accumulo a idrogeno in Grecia

- Engie Eps annuncia la presentazione di un sistema di accumulo d’energia a idrogeno realizzato con la sua tecnologia proprietaria ad Agkistro in Grecia. Il sito di Agkistro, presentato ad ottobre in un evento che ha coinvolto numerosi rappresentanti delle istituzioni greche e della comunità scientifica e accademica, è stato sviluppato nel contesto del progetto finanziato dall’Unione europea Eu-H2020 “Remote area Energy supply with Multiple Options for integrated hydrogen-based Technologies” (Remote). “Engie Eps è stata il precursore della tecnologia a idrogeno dal 2005 e in prima linea nella realizzazione di sistemi di accumulo elettrochimici e di microreti dal 2012” commenta Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato e direttore generale di Engie Eps. “Con la finalizzazione dell’impianto di Agkistro la nostra tecnologia proprietaria a idrogeno dimostra oggi in 4 continenti di essere l’unica opzione possibile per rendere le microreti rinnovabili al 100 per cento. Per il futuro, grazie alla nostra piattaforma tecnologica brevettata unita ad un’iconica esperienza nell’idrogeno e nell’accumulo, continueremo a posizionarci come sistemista, per abbracciare l’idrogeno dove possibile anche su progetti di larga scala nel contesto della nostra linea di prodotto Industrial Solutions”, ha aggiunto Guglielminotti. (Com)