Speciale energia: Regno Unito, nuovi aiuti anti-Covid per pagare le bollette dell'energia

- L'ente regolatore per l'energia britannico, Ofgem, introdurrà nuove regole a partire dal 15 dicembre per aiutare i clienti in difficoltà col pagamento delle proprie bollette energetiche questo inverno. Questo sarà fatto attraverso l'obbligazione dei fornitori ad offrire "credito di emergenza" ai clienti non in grado di far fronte alle proprie spese energetiche, e qualora questi siano in debito i fornitori dovranno metterli in condizione di ripagarlo in termini "realistici e sostenibili". Nello scorso mese di marzo, i fornitori di energia britannici si erano volontariamente impegnati a supportare economicamente coloro che erano stati maggiormente affetti dalla pandemia da un punto di vista economico, ma la nuova regolamentazione rende tale impegno vincolante e formale. (Rel)