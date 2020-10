Germania: la Grande coalizione bloccata dalla crisi del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione della crisi del coronavirus pare bloccare ogni altra attività del governo di Grande coalizione che, formato da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD), è in carica in Germania dal 14 marzo 2018. È quanto afferma il settimanale “Der Spiegel”. In diverse questioni, “vi è un problema evidente” nella Grande coalizione, ha dichiarato Norbert Walter-Borjans, copresidente della SpD con Saskia Esken. Intanto, mentre manca un anno alle elezioni federali previste per il prossimo autunno, nei gruppi della maggioranza al Bundestag, ci si chiede se il governo intenda soltanto affrontare la crisi “o anche fare politica”. A causa delle divisioni nell'alleanza di governo, diversi progetti sono fermi, per esempio l'istituzione di un registro delle lobby, la legge per il rispetto dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento internazionali o quella sulle quote rosa nei consigli di amministrazione. Cdu, Csu e SpD si accusano reciprocamente di ostruzionismo. Altrettanto problematico è stato il raggiungimento di un accordo nella maggioranza sull'accoglienza in Germania di 1.500 profughi dal campo di Moria, sull'isola greca di Lesbo nel Mar Egeo, distrutto da un incendio. (segue) (Geb)