Germania: la Grande coalizione bloccata dalla crisi del coronavirus (2)

- Walter-Borjans ha espresso “la frustrazione che molti socialdemocratici probabilmente stanno provando”, quando ha dichiarato che “la Cdu e la Csu si stanno sempre più sottraendo alle loro responsabilità come partner della Grande coalizione”. Intanto, monta il risentimento tra i democristiano-conservatori. In tema di edilizia e pianificazione, i due partiti intendevano ottenere risultati in tempi brevi, soprattutto per poter distribuire gli aiuti contro la crisi il più rapidamente possibile. La SpD ha, invece, frenato i progressi insistendo sul rispetto della normativa in materia di ambiente. Cdu e Csu accusano, quindi, i socialdemocratici di ritardare la questione. “La dirigenza della SpD dovrebbe piuttosto lavorare per affrontare le sfide in sospeso nella Grande coalizione nei prossimi mesi”, ha dichiarato Christoph Ploss, deputato dalla Cdu al Bundestag. Secondo Ploss, il partito di Walter-Borjans ed Esken sta bloccando la promozione dell'idrogeno e delle altre fonti di energia rispettose del clima. (Geb)