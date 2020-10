Raggi: in processo su caso Marra Corte d’Appello risentirà De Santis e Belfiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 26 novembre la corte d’Appello di Roma risentirà l’assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis e il segretario particolare della sindaca Fabrizio Belfiori. Si è conclusa con questa decisione la prima udienza del processo d’Appello alla sindaca di Roma Virginia Raggi per falso ideologico in riferimento all’incarico dirigenziale assegnato a Renato Marra, fratello dell’allora braccio destro della sindaca Raffaele. Parzialmente accolta dunque la richiesta del procuratore generale Emma D’Ortona che a inizio udienza aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell’articolo 603 comma 3 bis del codice di procedura penale che recita “Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale”. (segue) (Rer)