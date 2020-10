Raggi: in processo su caso Marra Corte d’Appello risentirà De Santis e Belfiori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta è stata contesta dal collegio difensivo della prima cittadina composto dagli avvocati Pierfrancesco Bruno, Fasolo e Alessandro Mancori che hanno sottolineato come nella richiesta d’Appello solo uno dei cinque testimoni fosse citato, una circostanza contraria alla cosiddetta riforma Orlando che ha introdotto l’obbligo di specificità delle richieste per evitare dilazione eccessive dei tempi dei processi e l’obbligo di simmetria tra atto d’Appello (con cui si chiede l’appello) e richieste della procura (della corte d’Appello). Alla fine il giudice della seconda sezione penale della corte d’Appello di Roma Antonio Lo Surdo ha parzialmente accolto le richiesta della procura disponendo la nuova deposizione per De Santis. Sarà sentito inoltre il segretario particolare della sindaca Fabrizio Belfiori, entrambi il prossimo 26 novembre. “Non necessario sentire gli altri testimoni”. Accolta anche la richiesta di la sentenza di di acquisire agli atti del processo la sentenza di condanna in primo grado a Raffaele Marra, nel processo che vede imputato per l’ex braccio destro della sindaca per la stessa vicenda. (Rer)