Pa: Dadone, centrale quest'anno tema prestazioni e loro valutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha sottolineato che "questo anno così particolare ha posto come centrale il tema delle performance e della loro valutazione nella Pa. Le competenze del personale, anche e soprattutto le nuove, trasversali e attitudinali, su cui stiamo puntando - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo in sede di conclusione al V Forum nazionale degli organismi indipendenti e nuclei di valutazione -, conferiranno ai dipendenti quell’agilità mentale che li aiuterà sempre più a mettersi dalla parte dell’utente. Ma anche gli obiettivi vanno resi più flessibili rispetto a ciò che può accadere durante l’anno. Vanno bilanciati e resi stimolanti, per un’azione amministrativa sempre più basata sul risultato". Dadone ha continuato: "Inoltre, la performance individuale si deve innestare su quella organizzativa. Ed è cruciale coinvolgere gli utenti nella valutazione del servizio; è la chiave di volta per togliere autoreferenzialità e potenziare la capacità delle amministrazioni di mettersi in gioco e di aprirsi al mondo esterno. Su questo - ha concluso il ministro - abbiamo emanato delle linee guida specifiche, ma conteranno anche norme come la pubblicazione dei tempi delle pratiche o la riforma della comunicazione pubblica. Confido molto nel lavoro degli Oiv che avranno un ruolo sempre più delicato e importante in una Pubblica amministrazione che mette la persona, il cittadino, al centro". (Rin)