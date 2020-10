Costa d'Avorio: almeno due morti negli scontri intercomunitari del Moronou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono state uccise negli scontri intercomunitari scoppiati nel fine settimana a Bongouanou, località della Costa d'Avorio situata nella regione centro-orientale di Moronou e considerata un feudo elettorale del candidato di opposizione alla presidenza ed ex premier Pascal Affi Nguessan. Negli scontri scoppiati sabato scorso, riferisce la stampa ivoriana, sono morti un sostenitore del governo e uno dell'opposizione, mentre diversi altri sono rimasti feriti. Negozi, veicoli e case sono inoltre stati dati alle fiamme, inclusa la casa di Nguessan. Gli scontri sono avvenuti a poche settimane dalla visita resa dal presidente uscente Alassane Ouattara, la cui candidatura ad un terzo mandato è fortemente contestata dall'opposizione. In seguito agli scontri, nella giornata di ieri il comandante maggiore della gendarmeria nazionale, il generale Touré Apalo, si è recato a Bongouanou per calmare la situazione. Qui ha incontrato i leader delle diverse comunità, cui ha chiesto di sensibilizzare i loro giovani, e discusso con guide religiose e responsabili della pubblica amministrazione. Secondo quanto riferito dal generale, i militari rimarranno stanziati nel Moronou fino al 31 ottobre, data delle elezioni presidenziali. (Res)