Ue: il supercomputer Leonardo sarà a Bologna, l'azienda fornitrice sarà Atos

- Sarà in Italia il supercomputer di livello mondiale alimentato dall'intelligenza artificiale. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha spiegato che giovedì, l'Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (European High-Performance Computing Joint Undertaking), insieme a Cineca, uno dei principali centri di supercalcolo, hanno annunciato l'azienda europea Atos come il fornitore premiato per l'acquisizione di Leonardo, un nuovo supercomputer di livello mondiale, alimentato dall'intelligenza artificiale. Con la sua enorme potenza di calcolo, che gli consentirà di eseguire più di 248 Petaflop o più di 248 milioni di miliardi di calcoli al secondo, Leonardo si classificherà tra i migliori supercomputer al mondo e aprirà la strada verso la prossima frontiera del supercalcolo, eseguendo più di un miliardo miliardi di operazioni al secondo (exaflop). Il lancio fa seguito all'annuncio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, di un investimento di 8 miliardi di euro nella prossima generazione di supercomputer e la recente proposta di nuovo regolamento per l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHpc). (segue) (Beb)