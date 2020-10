Ue: il supercomputer Leonardo sarà a Bologna, l'azienda fornitrice sarà Atos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio riflette anche uno dei principali obiettivi della strategia dell'Ue sull'Intelligenza artificiale, volta a mobilitare risorse da parte del settore privato e pubblico per raggiungere un ecosistema europeo di eccellenza e per accelerare l'adozione di soluzioni basate sull'Intelligenza artificiale, anche da parte di piccole e medie imprese. Il nuovo sistema informatico ad alte prestazioni, Laonardo, avrà sede in Italia, nei locali del nuovo data center del Cineca, attualmente in costruzione presso il Tecnopolo di Bologna. La Commissione ha ricordato che il Cineca è un Consorzio senza scopo di lucro composto da 69 Università italiane, 21 Istituzioni nazionali e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Sarà costruito da un venditore europeo, Atos, selezionato tramite un bando di gara lanciato a novembre 2019. Il budget totale per Leonardo è di 120 milioni di euro. La potenza di calcolo di Leonardo sarà presto integrata da ulteriori supercomputer EuroHpc situati in Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Spagna. (Beb)