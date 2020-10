Repubblica Ceca: ministero Interno vuole limitare l'accesso alle informazioni sulla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Repubblica Ceca vuole modificare la legge sull'accesso alle informazioni per impedire la pubblicazione di notizie che hanno a che fare con la gestione delle crisi. Lo rivela il portale "iRozhlas" dell'emittente radiofonica pubblica ceca. La modifica intende impedire l'accesso alle "informazioni la cui pubblicazione potrebbe minacciare l'efficacia delle decisioni emergenziali" e ad allungare i tempi necessari per renderle pubbliche, attualmente fissato dalla legge a 15 giorni. "iRozhlas" riporta che già in passato il ministero della Sanità e l'Istituto di informazione e statistica medica hanno impedito l'accesso a informazioni legate alla diffusione del coronavirus, giustificando la scelta con il desiderio di non creare panico. (Vap)