Polonia: ministro Sanità, via libera alla costruzione di ospedali provvisori in ogni capoluogo

- Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha dato il via libera alla preparazione di un piano per la creazione di ospedali provvisori in tutti i capoluoghi di voivodato. Lo ha riferito in conferenza stampa il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". A essere in condizioni epidemiologiche delicate sono innanzitutto la Masovia, la Piccola Polonia e la Grande Polonia, alle quali sarà data la precedenza nella realizzazione del progetto. Niedzielski ha rivelato che il governo è giunto a "un'intesa in base alla quale anche la sanità privata deve unirsi alla lotta contro il coronavirus". "Fino a mercoledì collaboreremo per elaborare una lista di ospedali privati che saranno vincolati dall'obbligo relativo ai posti letto per i malati di Covid-19", ha continuato. Attualmente i posti disponibili in tutto il territorio polacco sono circa 15 mila, di cui il 60 per cento già occupati. (Vap)