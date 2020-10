Pa: M5s, 3,8 miliardi in totale per investimento su lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le senatrici ed i senatori del Movimento cinque stelle nella commissione Affari costituzionali di palazzo Madama dichiarano: "Con il nuovo stanziamento di 400 milioni, previsto nella legge di Bilancio, complessivamente raggiungiamo la cifra di 3,8 miliardi di euro per il rinnovo triennale dei contratti per il pubblico impiego. Un vero e corposo investimento - continuano i parlamentari in una nota - per valorizzare e stimolare il personale della Pubblica amministrazione, chiamato a contribuire direttamente ad una trasformazione senza precedenti: dare ai cittadini e alle imprese un vero servizio di qualità con uffici pubblici efficienti, digitali e smart". (Com)