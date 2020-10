Covid: chiuso negozio in provincia di Como per mancanza misure prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di venerdì scorso il Questore di Como, su proposta dalla Stazione Carabinieri di Olgiate Comasco, ha imposto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la chiusura dell'esercizio commerciale Black Angel di Solbiate con Cagno. Il provvedimento, che è stato notificato dal personale dell'Arma dei Carabinieri, ha di norma finalità di prevenzione, lo scopo è quello di produrre un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, che da un lato vengono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall'altro, gli viene reso noto che la loro presenza in quel luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell'esercente. Lo stesso esercizio nella scorsa settimana era stato oggetto di un controllo anche da parte della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Como e sanzionato ai sensi della normativa anti Covid per aver omesso di predisporre l'adeguata informazione sulle misure di prevenzione Covid, di misurare la temperature dei dipendenti e degli avventori e per la mancanza di igienizzante per le mani. (Com)