Roma: Polfer, 2 arresti e 10 indagati a seguito di controlli in stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arrestati, 10 indagati e 11.498 le persone controllate: questo il bilancio dell'attività della polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, che ha operato in ambito regionale con 484 le pattuglie impegnate in stazione e 128 a bordo treno. In tutto sono state elevate 27 contravvenzioni amministrative di cui 9 al regolamento di polizia ferroviaria. Nella serata del 13 ottobre, un ventisettenne italiano è stato arrestato a Roma Termini perché destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura di Reggio Calabria. L'uomo deve espiare 3 anni, 7 mesi e 4 giorni di reclusione per porto illegale di armi, munizioni, esplosivi e agenti chimici, per questo è stato condotto al carcere di Rebibbia. Nella stessa giornata è stato denunciato l'autore di una truffa on line, segnalata nei primi di luglio da un uomo che ha cercato di acquistare un'autovettura sul web. Il responsabile è un italiano di 30 anni che ha pubblicato un annuncio per la vendita della sua auto e una volta trovata l'ingenua vittima si è fatto inviare un anticipo sull'acquisto, adducendo poi scuse per non finalizzare il contratto e trattenere la somma ricevuta. (segue) (Rer)