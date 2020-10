Roma: Polfer, 2 arresti e 10 indagati a seguito di controlli in stazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre il 13 ottobre, gli agenti di Ostiense hanno denunciato una donna di 22 anni per furto aggravato in concorso. Il 20 settembre una viaggiatrice che si trovava a bordo di un treno in arrivo alla stazione Ostiense si è accorta che le era stata sottratta una somma di denaro dallo zaino. La donna era stata avvicinata al momento della discesa dal treno da cinque ragazze di nazionalità bosniaca. Grazie ai filmati della videosorveglianza presenti in stazione e a bordo treno, la 22enne è stata individuata. Infine il 18 ottobre, è stato rintracciato un minorenne italiano dagli agenti del settore operativo di Roma Termini. Il genitore ha contattato la Polfer dicendo che il figlio sarebbe arrivato in stazione con un treno proveniente da Trieste. Il ragazzo, una volta individuato, è stato affidato al suo educatore. Sempre nella stessa giornata, nello scalo di Termini, è stato identificato un altro minorenne italiano, colpito da una nota di rintraccio. Il ragazzo si era allontanato da una casa di accoglienza della provincia di Viterbo. Dopo gli accertamenti di rito è stato affidato al fratello. (Rer)