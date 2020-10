Mes: Zingaretti, tema si affronti in sedi opportune non con battute in conferenza stampa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che in un momento così delicato con il Covid-19 che angoscia milioni di italiani, imprenditori e famiglie, bisognerebbe evitare ogni occasione per creare polemiche politiche, ma anzi bisognerebbe scommettere sulla solidarietà delle forze politiche di maggioranza, sul sostegno leale che stanno dando al governo, sull'impegno delle forze parlamentari". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, interpellato, a margine di una conferenza stampa, sulle parole del premier Giuseppe Conte in merito al Mes. "Io credo che questo clima che stiamo tentando di costruire sia un grandissimo valore aggiunto perchè è la solidarietà delle forze di governo che può entrare in sintonia con la voglia degli italiani di vivere in piena sicurezza - ha aggiunto il segretario - . Ogni atto che invece produce polemiche a mio giudizio è un errore. Quindi, un tema così importante come il Mes credo che va affrontato insieme nelle sedi opportune: la discussione parlamentare, la discussione politica tra governo e maggioranza e non certo in una battuta in una conferenza stampa, perché questo porta con sé inevitabilmente uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo tutti di dare agli italiani dei punti fermi di riferimento. E non mi faccia dire altro", ha concluso il segretario. (Rer)