Covid: Corrado (M5s), nuovo Dpcm giusto per prevenzione sanitaria e tutela attività

- Soddisfazione è stata espressa in un post su Facebook da Valentina Corrado, consigliere M5s alla Regione Lazio, in merito alle misure varate dal Presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte con il nuovo Dpcm, per fronteggiare in via precauzionale una seconda ondata dell'emergenza epidemiologica da Covid19. "Ritengo che queste nuove misure -scrive Corrado- siano attente ed equilibrate, volte sia al tentativo di contenere i contagi e, al tempo stesso, tutelare le attività commerciali e l'economia del nostro Paese". La strategia da adottare "non può essere la stessa della Fase 1 e limitare ulteriormente le attività commerciali non rappresenterebbe uno strumento efficace per evitare la diffusione del virus". Per scongiurare un nuovo blocco generalizzato, "per preservare la nostra economia e tutelare la nostra salute - ha concluso Corrado-, è necessario agire con estrema attenzione fin da subito attenendoci a queste nuove disposizioni e adottando la massima cautela nelle relazioni interpersonali". (Com)