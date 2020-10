Covid: Squeri (FI), su sindaci stesso caos dei "congiunti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, "sui sindaci il governo ha scatenato un pasticcio-fotocopia a quello sui 'congiunti'. Prima, in conferenza stampa", prosegue il parlamentare in una nota, "il premier crea il danno con la sua confusa vaghezza, quindi il giorno dopo il Viminale cerca, con difficoltà, di mettere una pezza e chiarire. In tutto questo caso, lo scaricabarile sugli enti locali del peso delle norme stabilite dal dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) è evidente. Così come è chiaro che l'esecutivo ha perso ben cinque mesi tra le due ondate per porre in essere delle misure di prevenzione efficaci, e oggi", conclude l'esponente di FI, "i territori pagano il prezzo più alto di tutto questo". (Com)