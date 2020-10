Autostrade: A12 Roma-Civitavecchia, chiusure notturne immissione Roma-Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per programmati lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 22-6, sarà chiusa la rampa di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino, verso Fiumicino. In alternativa si consiglia di percorrere la rampa verso Roma, uscire allo svincolo "Nuova Fiera di Roma" e riprendere la A91 Roma-Fiumicino, in direzione di Fiumicino Aeroporto. Lo comunica Autostrade per l'Italia. (Com)