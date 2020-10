Legge Bilancio: M5s, grazie a nostro impegno stanziati 1,6 miliardi di euro per export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive ed Esteri, a Montecitorio, rilevano a proposito della legge di Bilancio che "nella manovra è previsto lo stanziamento di 1,6 miliardi per l'internazionalizzazione e l'export, così da dare forza alle nostre imprese che possono esportate all'estero il nostro made in Italy, un asset strategico per eccellenza dell'economia e della imprenditoria italiane. Parliamo di una misura importante - proseguono i parlamentari in una nota congiunta - e che rivendichiamo perché il piano per l'export è uno strumento prioritario che consentirà alle aziende di aggredire i mercati internazionali e di esportare, appunto, il made in Italy". Gli esponenti del M5s continuano: "Durante questa pandemia gli imprenditori hanno rappresentato e continuano a rappresentare al meglio l'orgoglio italiano nel mondo. Come Movimento cinque stelle e come governo abbiamo puntato da sempre sul sostegno alle piccole e medie imprese italiane, l'ossatura del nostro tessuto produttivo. E lo dimostriamo con queste ulteriori risorse messe a disposizione. Avanti su questa strada". (Com)