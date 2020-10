Ue: Bellanova, Italia pronta per accordo ambizioso su Pac ma serve flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è pronta a fare la sua parte per un accordo ambizioso, che confermi gli obiettivi di una politica comune nel settore agricolo (Pac), ma che sia anche in grado di proporre soluzioni adeguate, in materia di semplificazione, flessibilità e sussidiarietà. Lo ha detto, intervenendo nella discussione sulla riforma della Pac post 2020, la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, intervenendo al Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Unione europea in corso a Lussemburgo. "Molti progressi sono stati compiuti nella direzione di una maggiore semplificazione e flessibilità, in particolare per quanto riguarda l'attuazione e la gestione del Piano Strategico. Tuttavia, in questo ambito sarebbe necessario compiere uno sforzo aggiuntivo, in termini di sussidiarietà, in particolare per gli Stati membri che, come l'Italia, sono caratterizzati da un assetto costituzionale che nel settore agricolo prevede competenze specifiche per le Regioni", ha aggiunto. "Su questo punto chiediamo maggiori garanzie, in particolare sul ruolo delle Regioni come 'Autorità di gestione' per le misure dello sviluppo rurale", ha spiegato. (segue) (Beb)