Ue: Bellanova, Italia pronta per accordo ambizioso su Pac ma serve flessibilità (2)

- Bellanova ha detto ai colleghi europei di non ritenere opportuno "fissare a priori una percentuale di risorse dei pagamenti diretti da destinare agli eco-schemi" perché a suo parere "questa scelta deve essere effettuata nell'ambito del Piano strategico, a seguito di una robusta analisi dei fabbisogni". Per la ministra, "il livello del 20 per cento è troppo alto". Non vede il favore dell'Italia neanche "la soluzione indicata di considerare quota parte della spesa nel secondo pilastro. Oltre alla complessità del meccanismo da costruire, non ha molto senso fissare un livello ambizioso, ma poi inserire meccanismi di riduzione che determinano distorsioni tra Stati membri, peraltro difficilmente giustificabili agli occhi dei cittadini", ha sottolineato. Infine, la ministra ha detto di valutare "positivamente le modifiche apportate nel segno della flessibilità sulle Buone condizioni agronomiche e ambientali. Apprezziamo l'esclusione del riso dalla costituzione delle aree ecologiche, tuttavia permangono problemi oggettivi per quanto concerne l'impegno nella condizionalità alla rotazione delle colture", ha concluso. (Beb)