Casa: assessore Lazio, prosegue piano periferie Roma, in questi anni 200 milioni per Ater

- "Prosegue il piano di rigenerazione delle periferie di Roma. Garbatella è un'altra tappa di questo percorso di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Negli ultimi due anni abbiamo investito oltre 200 milioni di euro per risanare il patrimonio dell'Ater. Ma non solo case: gli interventi di riqualificazione riguardano anche le aree verdi e i parchi gioco". Così in una nota Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione della ristrutturazione di alcuni lotti Ater nel quartiere Garbatella di Roma e alla presentazione del Progetto Fibra. "Oggi però inauguriamo anche un altro importante progetto per portare la fibra ottica nei complessi Ater: nei prossimi due anni oltre 15mila alloggi popolari di Roma saranno serviti dalla rete veloce. Un'altra preziosa opportunità per modernizzare la città e rilanciare il tessuto sociale e culturale delle periferie di Roma".(Com)