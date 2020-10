Assicurazioni: Patuanelli, 14,2 milioni di abitazioni in aree a rischio sismico elevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio per il patrimonio abitativo italiano è enorme: 14,2 milioni di abitazioni sono a rischio sismico elevato o molto elevato. E' quanto ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel suo intervento all'Assemblea annuale dell'Associazione nazionale italiana fra le imprese assicuratrici, l'Ania. "Il rischio per le famiglie italiane", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "è amplificato dalla concentrazione della loro ricchezza nel possesso di abitazioni, e dal fatto che il 70 per cento delle famiglie è proprietario della casa" in cui vive. "A fronte di questi dati - ha affermato ancora Patuanelli - dobbiamo ammettere che l'utilizzo dello strumento assicurativo è ancora troppo scarso, dato che le polizze per i danni da calamità naturali tutelano ad oggi quasi solamente il tre per cento delle abitazioni". (Rin)