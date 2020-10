Serbia-Kosovo: direttore Ufficio serbo Petkovic con inviato Ue Lajcak, focus su dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Petar Petkovic, ha avuto oggi un incontro con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, in visita nella capitale serba. Secondo quanto riferisce la stampa locale, al centro dell'incontro è stata la situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina, oltre che il nodo della formazione di una comunità autonoma di municipi serbi in Kosovo. Il direttore serbo Petkovic, che ha recentemente sostituito Marko Djuric nell'incarico, ha dichiarato che l'associazione di comuni deve essere costituita immediatamente e con le competenze che le spettano secondo gli accordi di Bruxelles. "Ora il banco di prova non è solo la volontà di Pristina di risolvere i problemi attraverso il dialogo, ma anche la capacità dell'Unione europea come mediatore nel dialogo di garantire l'attuazione dell'accordo", ha detto il direttore dell'Ufficio per il Kosovo. (segue) (Seb)