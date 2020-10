Kosovo: presidente Parlamento critica parole inviato Ue Lajcak su modifica in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento kosovaro, Vjosa Osmani, ha criticato una proposta che sarebbe stata lanciata dal rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak. Quest’ultimo avrebbe affermato, durante la sua visita a Belgrado, che la Costituzione “non è una Bibbia e che il Kosovo dovrebbe cambiarla per accogliere la formazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba”. Osmani, da parte sua, ha risposto che una tale proposta non sarebbe fondata sulla realtà e ciò “è preoccupante”. La presidente dell’Assemblea nazionale kosovara ha anche affermato di non aver mai detto nel suo incontro con Lajcak che l'Associazione dei comuni a maggioranza serbe avrebbe dovuto essere costituita in linea con l'accordo di Bruxelles del 2015, ma di avere sottolineato che la sentenza della Corte costituzionale dovrebbe essere confermata. (segue) (Kop)