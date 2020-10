Kosovo: Vetevendosje, premier Hoti è una persona inaffidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, è inaffidabile e cambia spesso le sue posizioni. Lo ha detto il rappresentante del movimento Vetevendosje e vicepresidente del parlamento, Arberie Nagavci. I rappresentanti di Vetevendosje non credono che la questione dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba non sarà affrontata al tavolo durante i prossimi colloqui tra Kosovo e Serbia. "Hoti non è un uomo che mantiene sempre la stessa posizione. Lo abbiamo visto modificare le sue dichiarazioni non ogni mese, ma tutti i giorni. Riguardo all'Associazione, ha detto che questo è un argomento chiuso, ma ha anche detto che c'è un accordo nel 2013, un accordo nel 2015 e la decisione della Corte costituzionale. La decisione della Corte, tuttavia, rende inattuabili entrambi gli accordi nel 2013 e nel 2015. Ma li ha citati tutti. Quindi, a giudicare dal suo passato non possiamo fidarci delle sue parole", ha detto Nagavci. (Alt)