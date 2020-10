Ungheria-Bulgaria: ministra Esteri Zaharieva a Budapest in occasione del centenario relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, ha avviato una visita ufficiale in Ungheria in occasione dei 100 anni dall'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due Stati. Secondo quanto riferisce la stampa bulgara, Zaharieva avrà un incontro con l'omologo ungherese Peter Szijjarto. Al centro del colloquio saranno i temi relativi alle relazioni bilaterali, alla cooperazione economica ed energetica e alla crisi causata dalla diffusione del coronavirus. I due ministri discuteranno inoltre dei temi all'ordine del giorno dell'Unione europea. Zaharieva e Szijjarto firmeranno anche un memorandum d'intesa nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo tra il ministero degli Esteri bulgaro e il ministero degli Affari esteri e del commercio ungherese. E' prevista infine la firma di un documento in occasione del 100mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche bilaterali. Quella odierna è la prima visita bilaterale di Ekaterina Zaharieva in Ungheria. (Seb)