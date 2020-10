Repubblica Ceca: non si accorge che i microfoni sono aperti, ministra del Lavoro dà dell'idiota al premier Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Repubblica Ceca c'è "un casino" di cui è responsabile il primo ministro Andrej Babis. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Jana Malacova, usando questa e altre espressioni colorite parlando con i giornalisti dopo la registrazione di un suo intervento all'emittente "Ceske televize", senza accorgersi che i microfoni erano ancora aperti. "C'è un casino nel paese. Lo ha causato Babis", che la ministra ha definito senza mezzi termini "un idiota".Malacova ha poi riflettuto alcuni secondi e chiesto scusa. L'intera conversazione è stata registrata ed è finita su Internet. Malacova è espressione del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), che governa la Repubblica Ceca in un'alleanza con il partito di Babis, Ano. L'intervista a "Ceske televize" era dedicata all'argomento della seconda ondata di coronavirus che ha colpito il paese. Ieri in Repubblica Ceca sono stati registrati 5.059 nuovi contagi. (Vap)