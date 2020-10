Imprese: Concas (Enel X), in nuova app di pagamenti digitali anche opzione gratuita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la app Enel X Pay "avremo un conto standard a 1 euro, c'è anche un'opzione Family con 1 euro aggiuntivo per ogni carta-figlio. Abbiamo anche l'opzione gratuita con tutti i servizi di pagamento bollette, è la base dell'app che chiederà 2 euro per ogni bollettino al pari degli standard di mercato". Lo ha spiegato Matteo Concas, capo delle Soluzioni finanziarie di Enel X nel corso della presentazione di Enel X Pay, la nuova applicazione lanciata da Enel X financial services. "Non c'è bisogno di addebitare lo stipendio e ricaricare il conto di un tot mensile, siamo 'no strings attached'", ha aggiunto Concas. Quanto ai bonifici istantanei sono "parte di una roadmap di servizi che integreremo nel conto standard. Lo avremo nei prossimi mesi", ha chiarito. (Rin)