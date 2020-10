Governo: Conte, fondare sulla fiducia nuovo patto tra pubblico e privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un fatto che sia stata l'Europa, spinta non solo dall'Italia" ma con quest'ultima "senz'altro in prima fila, a voltare pagina, con un netto ribaltamento di paradigma. La fiducia che l'Europa ci ha accordato può essere ripagata, su base nazionale, anche fondando a nostra volta sulla fiducia reciproca tra tutti noi un nuovo patto tra pubblico e privato". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nel corso dell'assemblea annuale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, Ania. "Il governo attribuisce grande importanza all'introduzione di forme innovative di partenariato pubblico-privato. Durante questa crisi - ha ricordato - stiamo sperimentando nuove forme, che si stanno rivelando efficaci anche per consentirci maggiore resilienza. E' un terreno sul quale occorre moltiplicare gli sforzi con un'azione sinergica che veda, da un lato, l'attore pubblico determinato a semplificare il quadro normativo, a snellire processi amministrativi, a ridurre la burocrazia", e "dall'altro lato gli attori privati". Secondo Conte, questi ultimi possono infatti "affiancare le loro risorse a quelle pubbliche per concorrere attivamente all'opera di trasformazione e di modernizzazione paese, rendendolo sempre più attrezzato per affrontare le sfide incombenti, quali il rafforzamento dell'architettura del welfare, la difesa del territorio e la necessità di non farci trovare impreparati di fronte a future emergenze come quella che stiamo vivendo". (Rin)