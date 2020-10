Italia-Spagna: oggi a Roma al via il 17esimo Foro di dialogo, domani atteso premier Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà questa sera a Roma, presso l'ambasciata spagnola, la cerimonia di inaugurazione del "XVII Foro di dialogo Italia-Spagna", organizzato dalla Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) e dall'Agenzia di ricerche e legislazione (Arel), costituita da parlamentari, studiosi, dirigenti e imprenditori con l'obiettivo di dibattere i principali temi economici ed istituzionali. Alla cerimonia di apertura parteciperà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e l'omologa spagnola, Arancha Gonzalez Laya. Mentre domani, invece, sarà la volta del primo ministro, Pedro Sanchez, e del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'obiettivo principale di questo foro, che dal 1999 ha riunito periodicamente importanti personalità della politica, dell'economia e della società civile in Spagna e in Italia, è quello di approfondire e rafforzare la collaborazione tra i due Paesi e di discutere le politiche economiche e industriali più appropriate per la ripresa in Europa. Il programma sarà sviluppato in un formato misto, con molti dei relatori e moderatori presenti a Roma presso la sede della rappresentanza italiana della Commissione dell'Unione europea ed i restanti virtualmente. Il Foro si aprirà con il direttore di Ipsos Italia, Fedinando Pagnocelli, che analizzerà la reazione dell'opinione pubblica italiana e spagnola alla pandemia del coronavirus nell'attuale periodo di recessione e le misure adottate all'interno dell'Unione Europea. Tra gli ospiti di questa edizione figurano, inoltre, la vicepremier spagnola e ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera; il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, l'ambasciatore spagnolo in Italia, Alfonso Dastis, e l'ambasciatore italiano a Madrid, Riccardo Guariglia; l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e le Politiche di Sicurezza dell'Unione Europea, Josep Borrell, il commissario europeo per gli Affari esteri e monetari, Paolo Gentiloni. Sul fronte imprenditoriale, invece, saranno presenti i vicepresidenti della Ceoe, Josep Sanchez Llibre e Inigo Fernandez de Mesa e i massimi rappresentanti di Confindustria di entrambi i paesi. (Spm)