Covid: distribuite a medici base Lazio oltre 810 mila dosi di vaccino antinfluenzale

- Sono state consegnate ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta oltre 810 mila dosi di vaccino antinfluenzale. Già somministrate 200 mila dosi. Lo rende noto l'Unità di crisi del Lazio per l'emergenza coronavirus sul portale Salute Lazio. "Per le fasce dai 60 anni in su e dai 6 mesi e i 6 anni consigliamo di prenotare il vaccino dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Continua anche la distribuzione nelle farmacie con 20 mila dosi a settimana. Per l'acquisto è necessaria la ricetta medica. Uno sforzo importante che la Regione sta facendo per sostenere la rete delle farmacie del Lazio nella distribuzione del vaccino. Prosegue anche quest'anno la vaccinazione del personale sanitario con un'altissima adesione". (Rer)