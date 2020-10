Musica: annullato concerto di "The comet is coming", confermato programma Roma jazz festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle nuove disposizioni del governo britannicco, "il concerto di The comet is coming - previsto per il 29 ottobre in Auditorium parco della Musica di Roma come apertura della 44esima edizione del Roma jazz festival - è annullato". "I rimborsi - si legge in una nota - potranno essere richiesi direttamente al punto vendita o sul portale di Ticketone. Rimane confermato il resto della programmazione del Roma jazz festival 2020 che si inaugurerà il 31 ottobre, sempre in Auditorium, con il live di un nome storico del jazz: Don Moye, da ben 50 anni percussionista degli Art ensemble of Chicago". (Com)