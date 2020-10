Russia: Putin, l'Onu resta la struttura globale incontrastata per il dialogo paritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione delle nazioni unite rimane una struttura globale incontrastata che fornisce opportunità per un dialogo paritario multilaterale. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel messaggio di saluto inviato ai partecipanti alla serata di gala dedicata al 75mo anniversario delle Nazioni Unite. "Partiamo dall'assunto che l'Onu ha costituito e rimane una struttura globale incontrastata, che è in grado di fornire opportunità per un dialogo multilaterale paritario, di partnership per la risoluzione dei i più diversi problemi che l'umanità deve affrontare", si legge nel messaggio pubblicato sul sito del Cremlino. Il presidente ha sottolineato che la Federazione Russa sostiene attivamente le attività delle Nazioni Unite, il rafforzamento del suo ruolo centrale di coordinamento negli affari mondiali, difende la necessità di rispettare le norme e i principi dello statuto dell'organizzazione.(Rum)