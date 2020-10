Ambiente: accordo Ispra e Unem per l’innovazione tecnologica in bonifica e riqualificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - e Unione energie per la Mobilità – Unem, siglano un accordo di collaborazione per l’innovazione tecnologica nelle attività di bonifica e di riqualificazione ambientale. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui la promozione, l’incentivazione e la diffusione di scambi di esperienze e pratiche tra le Istituzioni tecniche ed il settore privato può costituire un fattore di efficienza complessiva delle azioni di tutela, anche per quelle situazioni che richiedono interventi di bonifica e risanamento ambientale. Secondo quanto riferisce la nota, le attività di collaborazione si svolgeranno attraverso lo scambio di esperienze reciproche per la sperimentazione in campo di nuove tecnologie di campionamento o bonifica sostenibili e attività di formazione comune sulla tutela ambientale. "Un accordo, quello sulle bonifiche tra Ispra e Unem”, afferma Alessandro Bratti, direttore generale di Ispra, “che sancisce il confronto positivo tra pubblico e privato, tra autorità e stakeholder. Un passo avanti nel superamento della logica command and control, dove ognuno, nel proprio ruolo, contribuisce alla crescita del Paese e dell'economia nazionale". "La collaborazione, il confronto e la sinergia tra le aziende e tra il settore pubblico e privato per la definizione e la diffusione dei migliori standard operativi per la riqualificazione ambientale del nostro settore – sottolinea il direttore generale dell’unem Marina Barbanti - è un valore aggiunto e un modello vincente. Con questa consapevolezza nel 2019 abbiamo avviato il progetto “Riqualificazione ambientale” che ha visto il coinvolgimento diretto di aziende operanti nelle aree di ingegneria ambientale, bonifica e riqualificazione dei siti contaminati e recupero di siti petroliferi". (Rin)