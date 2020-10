Enti locali: Corte dei conti, ok a linee guida bilancio consolidato 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato le Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019. Stando al relativo comunicato stampa, il documento aggiorna gli indirizzi già forniti a seguito delle indicazioni rilevate in sede di prima applicazione e delle novità normative intervenute, ed è corredato da un questionario articolato in sei sezioni che riproducono i passaggi di rilievo per l'elaborazione del bilancio consolidato e da note metodologiche esplicative che recano esempi per il corretto inquadramento di alcuni dei quesiti proposti. Il termine per l'assolvimento degli adempimenti relativi all'esercizio 2019, per effetto della normativa emergenziale, è stato differito al 30 novembre 2020. La Sezione delle autonomie, prosegue la nota, sottolinea "come il consolidamento dei conti consenta di superare quel frazionamento dei soggetti erogatori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare ostacolo ad una piena conoscibilità della situazione finanziaria complessiva che rappresenta condizione imprescindibile per la governabilità dei conti del paese". (Com)