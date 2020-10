Libia: Unsmil apprezza impegno parti libiche a colloqui Commissione militare congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Usmil) ha accolto con favore la ripresa dei colloqui della Commissione militare congiunta che hanno preso il via oggi a Ginevra. “Unsmil apprezza la leadership di entrambe le parti per aver facilitato questo ciclo di colloqui. Ringrazia inoltre i membri di entrambe le delegazioni per essersi recati a Ginevra durante queste condizioni insolite a causa della pandemia di Covid-19”, si legge in un comunicato stampa della Missione delle Nazioni Unite. Il quarto round dei colloqui della Commissione militare congiunta libica formato da cinque rappresentanti delle forze del Governo di accordo nazionale libico di Tripoli (Gna) e da altrettanti esponenti dell’Esercito nazionale libico (Lna) è iniziato questa mattina al Palais des Nations a Ginevra con la presenza e la partecipazione del rappresentante speciale facente funzioni del Segretario generale di le Nazioni Unite e capo di Unsmil, Stephanie Williams. I colloqui in corso a Ginevra, che vedono al centro le tematiche della sicurezza, sono uno dei tre tavoli di dialogo intra-libici a cui sta lavorando Unsmil insieme ai colloqui su questioni economiche e politiche emersi dalla Conferenza di Berlino del 2020 sulla Libia. Il round di colloqui della Commissione militare congiunta proseguirà fino al 24 ottobre. In un comunicato stampa Unsmil ha espresso la speranza “le due delegazioni raggiungano una soluzione a tutte le questioni in sospeso al fine di raggiungere un cessate il fuoco completo e permanente in tutta la Libia”. Per l’occasione Unsmil ha ricordato l’appello lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il 23 marzo, per un cessate il fuoco globale, invitando le parti in conflitto a mettere da parte i sentimenti di sfiducia e a porre fine alle ostilità.(Res)