Romania: elezioni parlamentari, alleanza Usr-Plus approva programma di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza politica tra i partiti Unione Salvate la Romania (Usr) e Plus - terza forza politica in Romania - ha approvato il programma di governo che intende attuare in caso di vittoria alle prossime elezioni parlamentari. Secondo il documento, il programma di governo proposto da Usr e Plus porterà un cambiamento radicale nel modo di governare in Romania. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Agerpres". "Abbiamo bisogno di uno Stato efficiente che agisca in modo pulito, professionale, nell'interesse dei cittadini, come partner dell'ambiente imprenditoriale e della società civile. Nei prossimi anni, i cittadini e l'ambiente imprenditoriale hanno bisogno di stabilità e prevedibilità, e lo Stato romeno ha bisogno di riforme e modernizzazione per sbarazzarsi di incompetenza, corruzione, inefficienza, l'eredità lasciata dai politici che l'hanno politicizzato per catturarlo. Oggi abbiamo discusso nella struttura gestionale congiunta di Usr e Plus il contenuto del programma, sviluppato con la partecipazione di oltre 200 persone con competenza ed esperienza nelle aree coperte dal programma. La rivoluzione del buon governo che stiamo proponendo significa, infatti, il ritorno a un governo del buon senso", ha affermato Dacian Ciolos, co-presidente dell'Alleanza e proposta di primo ministro da parte dell'Usr-Plus. (segue) (Rob)