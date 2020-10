Sicurezza: Russia, rifiuto Stati Uniti su Start-3 avrebbe conseguenze pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia avrebbe preferito sentire parole di disponibilità da parte degli Stati Uniti sull'estensione del trattato Start-3 (New Start), il rifiuto avrebbe conseguenze molto disastrose per il mondo intero. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, commentando le precedenti dichiarazioni della Casa Bianca incline a non accogliere la proposta del presidente russo Vladimir Putin di estendere lo Start-3 di almeno un anno, in vista di ulteriori negoziati. "Ci auguriamo che i contatti con la parte statunitense continuino in ogni caso. In generale, naturalmente, come ha già detto il presidente, l'estensione del trattato ci permetterebbe di guadagnare tempo, di ottenere 12 mesi per negoziati sostanziali e seri sul controllo degli armamenti. Poiché la privazione dei nostri due paesi, così come del mondo intero, di questo documento che al momento è la pietra angolare principale alla base della stabilità e della sicurezza mondiale generale, avrebbe conseguenze molto dannose. Vorremmo ancora sentire la disponibilità dei nostri partner a estendere questo documento", ha dichiarato Peskov. (Rum)