Germania: Soeder (Csu), federalismo raggiunge limiti con crisi coronavirus

- Con la crisi del coronavirus, l'assetto federale della Germania “sta sempre più raggiungendo i propri limiti”. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, Soeder, che si è detto “un federalista convinto”, ha criticato come “incoerenti” le misure attuate dal governo federale e dai Laender per contenere la diffusione del coronavirus in Germania, dove i contagi sono in costante aumento. Come nota “Der Spiegel”, le norme anticontagio sono in gran parte di competenza degli Stati, “il che porta ripetutamente a discipline diverse”. Il primo ministro della Baviera si è detto a favore di trasferire tali compiti al governo federale. Per esempio, ha affermato Soeder, “abbiamo bisogno dell'obbligo generale e uniforme a livello nazionale di indossare la maschera di protezione” nelle aree a rischio Sars-Cov2. In particolare, qualora venissero superati i 35 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti entro sette giorni, tale obbligo dovrebbe entrare in vigore nei luoghi pubblici ad alta frequentazione, nelle scuole e nei posti di lavoro se le norme sul distanziamento non possono essere rispettate. La soglia critica salirebbe a 50 nuove infezioni per scuole elementari e asili. (segue) (Geb)