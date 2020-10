Germania: Soeder (Csu), federalismo raggiunge limiti con crisi coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora, ha poi dichiarato il presidente della Csu, la Germania è riuscita a evitare una nuova serrata, dopo quella attuata nella scorsa primavera. Adesso, è necessario assumere “serie misure comuni”, perché “se il numero di infezioni non viene ridotto, i contatti non possono più essere tracciati”. In tal caso, come Soeder ha avvertito, alla fine si renderebbero necessarie “restrizioni ai contatti, fase preliminare di un blocco che nessuno vuole”. Tuttavia, ha osservato il primo ministro della Baviera, “in tutta la Germania ci stiamo avvicinando di nuovo a questa situazione a grandi passi”. Soeder ha quindi criticato alcuni partiti per il loro atteggiamento nell'emergenza sanitaria, come Alternativa per la Germania (AfD), formazione di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti e tra i negazionisti del coronavirus. Secondo il presidente della Csu, “Non vi è solo AfD, vi sono altre forze politiche che cercano ogni giorno di relativizzare tutte le misure anticontagio e quasi invitano la popolazione a non aderivi”. Il riferimento implicito è al Partito liberaldemocratico (Fdp), il cui presidente Christian Lindner ha recentemente dichiarato che la situazione del coronavirus in Germania non dovrebbe essere “drammatizzata”. Secondo Soeder, invece, il paese è in una situazione “estremamente difficile”, più grave che in primavera anche perché “l'inverno è alle porte”. (segue) (Geb)