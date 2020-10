Germania: Soeder (Csu), federalismo raggiunge limiti con crisi coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista politico, ha evidenziato il presidente della Csu, durante la prima ondata di Covid-19 vi era “molta più unità, molto più sostegno”. Per Soeder, “il successo complessivo” sulla pandemia “non è definito da ordinanze o multe, ma in maniera decisiva dalla disponibilità della popolazione” a rispettare le norme anticontagio. Alludendo a una possibile nuova serrata nazionale, il primo ministro della Baviera ha affermato che o i numeri delle infezioni saranno “sotto controllo nelle prossime quattro settimane o sarà molto difficile, e allora sarà un Natale in solitaria”. Tuttavia, ha concluso Soeder, “ho ancora speranza” che questo non accada. (Geb)