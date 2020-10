M5s: Crimi, conto che da Stati generali ne usciremo più forti ed uniti di prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati generali del Movimento cinque stelle "saranno un momento di riflessione, di analisi, di verifica: uno stop and go per portare avanti i nostri valori ed i nostri obiettivi. Conto che da questi Stati generali ne usciremo più forti ed uniti di prima". Lo ha detto il capo politico del M5s, Vito Crimi, nel corso del video collegamento in occasione della conferenza stampa, al Senato, di presentazione dei risultati della ricerca dal titolo "Dopo il coronavirus. La cultura politica del Movimento cinque stelle". Un documento che, per Crimi, "parte dagli scenari e poi dice come il Movimento si inserisce all’interno di questi scenari. Bisogna riorganizzarsi per rispondere alle nuove sfide ed anche noi - ha concluso il viceministro all’Interno - siamo pronti a farlo". (Rin)