Valle d'Aosta: oggi presentazione nuovo portale giovani "Qijeunes VdA"

- L’assessorato dell’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che, oggi alle ore 15, dal Salone M. I. Viglino di Palazzo regionale, si terrà - in diretta streaming - la presentazione del nuovo Portale giovani “Qijeunes Vda”. “Qijeunes VdA”, fa sapere la Regione, è stato pensato con l’intento di offrire ai giovani un portale dedicato alle iniziative dell’Assessorato dell’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili in tema di istruzione, di diritto allo studio, di politiche giovanili, di progetti europei e di servizio civile. In particolare, vuole essere un luogo dinamico nel quale i giovani possono, da un lato, essere informati sui bandi e sulle notizie e, dall’altro, interagire scrivendo direttamente all’assessorato e alle sue strutture. “Qijeunes VdA” contiene una serie di menù tematici e di link, affinché i giovani possano trovare in un unico portale ogni informazione, in costante aggiornamento, sugli argomenti e settori di loro interesse. Alla conferenza stampa, che sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Regione https://www.youtube.com/user/RegVdA , interverranno l’assessore Chantal Certan e il dirigente della struttura Politiche giovanili, progetti cofinanziati ed europei Franco Bonetto. (Ren)