Covid: Gallone (FI), da Conte provvedimenti nebulosi che creano solo caos

- Conte getta il sasso e nasconde la mano: ieri il presidente del Consiglio ha illustrato provvedimenti nebulosi, annunciando, tra le altre cose, che per evitare assembramenti sui mezzi pubblici saranno previsti ingressi scaglionati per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a partire dalle 9, quindi in concomitanza con l'apertura di molti uffici. Così in una nota Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. “Un caos che si aggiungerà a caos e ulteriori responsabilità per i dirigenti scolastici, già lasciati soli dal governo nelle fasi preparatorie per la messa in sicurezza delle scuole, eppure a Conte sarebbe bastato adottare la proposta di buonsenso che Forza Italia fa da giorni: aumentare il numero di mezzi di trasporto attraverso un accordo con i privati, altra categoria messa in ginocchio dalle misure dei Dpcm”, ha detto, sottolineando che solo così si sarebbe potuto garantire il distanziamento e rendere meno inutile la chiusura di ristoranti, bar e pub già duramente colpiti. “Se non vuole ascoltare nemmeno questa volta l'opposizione, Conte dia retta almeno al presidente dell'Anci, Decaro, che considera irrazionale vietare le riunioni in casa e invece consentire che i mezzi di trasporto viaggino con cinque persone per metro quadro, e tutti i sindaci che protestano per l'inaccettabile scaricabarile di un governo, secondo il quale i primi cittadini dovrebbero far rispettare regole vaghe e prendere decisioni drastiche”, ha aggiunto. (Com)