Covid: Zingaretti, serve abbassare circolazione persone, per almeno un mese guardia alta

- "Dobbiamo abbassare il volume di circolazione degli individui in città, ma mi sembra che tutti lo abbiano capito". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di alcuni lotti Ater nel quartiere Garbatella di Roma. "Siamo impegnati a far rispettare le indicazioni del Dpcm. Dobbiamo abbassare il numero delle persone in giro, utilizzare le mascherine, evitare assembramenti e aumentare lo smart working - ha sottolineato Zingaretti -. Per almeno un mese dobbiamo alzare il livello di guardia per abbassare la curva. Oggi scriverò a tutti gli uffici pubblici per lo smart working, e sentirò le università e i rettori per le misure indicate. Per almeno un mese dobbiamo alzare il livello di attenzione per abbassare la curva. La curva si deve far scendere, abbassando numero di individui che circolano, mettendo la mascherina, stando attenti in famiglia - ha ribadito -. Dobbiamo capire che non c'è regola che ci salva, ma far seguire alle regola una responsabilità individuale. Portare lo smart working al 70 per cento è passo importante. Scriverò anche alle aziende private. Poi starà a tutti noi avere degli atteggiamenti responsabili". Zingaretti ha tenuto a precisare che oggi "avrei dovuto fare sopralluogo al cantiere e non l'ho fatto anche se non c'è una regola che lo vieta, ma si tratta di responsabilità", ha concluso il governatore.(Rer)