- Non basta sbianchettare una parola per risolvere i problemi: hanno cancellato i sindaci dal Dpcm e ora non si capisce chi dovrà chiudere le strade e con quali mezzi controllare. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. “Giuseppe Conte deve decidere, non può sempre rinviare i problemi per evitare di prendersi la responsabilità", ha scritto. (Rin)