Speciale difesa: Al-Mismari (Lna), l'esercito nazionale libico è impegnato a rispettare il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed Al-Mismari, ha annunciato che gli uomini del generale Khalifa Haftar sono impegnati a rispettare il cessate il fuoco recentemente dichiarato, al fine di rendere il processo politico nel paese di successo. Nelle dichiarazioni alla stampa quotidiane a Bengasi, Al-Mismari ha sottolineato l'impegno dell'esercito verso "un cessate il fuoco per garantire al processo politico il successo e per non dare l'opportunità alle forze che traggono vantaggio dal caos”. “Le nostre forze sono pronte a rispondere a qualsiasi provocazione o avventura che prende di mira le nostre forze e le nostre posizioni", ha aggiunto. Al-Mismari ha negato la presenza di "mercenari stranieri" tra le sue forze, aggiungendo che "la 128ma Brigata dell'esercito di stanza nella città di Huon ha condotto pattugliamenti per proteggere le strutture nel quadro della sicurezza della proprietà pubblica e privata e della sicurezza dei cittadini". (Bel)